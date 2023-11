Arjen Robben switcht op het laatste moment: portret Haarlemmer nu op de veiling

Kunstschilder Thomas Langeveld was zaterdag een van de drie kunstenaars die een portret maakte van oud-voetballer Arjen Robben in het televisieprogramma Sterren op het Doek. Thomas greep nèt naast de hoofdprijs: Robben koos er - na lang twijfelen - voor om het werk van Bianca van Duijn uit Zeeland mee naar huis te nemen.

Veel scheelde het allemaal niet: de oud-voetballer stond op het punt het grote doek van Langeveld uit te kiezen om thuis aan de muur te hangen, maar switchte op het laatste moment. Het door Thomas geschilderde 'buikje' van de oud-topsporter maakte het verschil, zei Robben met een dikke glimlach tegen presentator Özcan Akyol.

Bitterballen

"Ach ja, dat komt door de bitterballen", reageert Thomas Langeveld een paar dagen na de uitzending. "Ik heb er toch iets van mezelf in gestopt met dat buikje. Het is natuurlijk ook een beetje een risico om een topsporter ten voeten uit te schilderen."

Hij keek het programma zaterdagavond bij zijn vader, want zelf heeft hij geen televisie. Langeveld kreeg leuke reacties na de uitzending: "Vooral op sociale media. Ik word nog niet op straat herkend, hoor. Maar met al die regen ben ik ook amper buiten geweest."

Veiling

Ook al was Arjen Robben erg te spreken over het grote kunstwerk van de Haarlemmer, hij koos toch voor het portret van Bianca van Duijn, geschilderd op plexiglas. Dat hangt nu bij de voetballer thuis. De werken van Langeveld en de derde deelnemer Ricardo Vilela worden nu via internet geveild. De opbrengst van die veiling gaat naar het goede doel: Jeugdfonds Sport & Cultuur.

De veiling loopt nog tot en met vrijdag. Het hoogste bod voor het werk van Thomas Langeveld staat nu op ruim 2.000 euro. Een prikje, volgens de kunstenaar: "Normaal gesproken zou zo'n groot werk, waar zoveel tijd in zit, toch al gauw ruim 8.000 euro kosten."