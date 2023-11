Hollands Kroon aA nl Van deze Noord-Hollandse besjes maak je ketchup en zelfs brooddeeg

Niets is zo Noord-Hollands als een meidoornstruik in de herfst vol rode bessen. Maar wist je dat je met die bessen een heerlijk deeg kan maken? En je vindt ze overal, van de duinen tot de polder. Voor Natuurlijk Noord-Holland Koken met Kok vinden we er in het Dijkgastbos bij Den Oever ook heerlijke verse blaadjes van de smalle weegbree bij.

Foto: Koken met Kok 9 Dijkgatsbos meidoornbessen - NH/Stephan Roest

"Kijk eens wat een bessen!", wijst boswachter Mikal Folkertsma. Langs het grasveld gloeit een meidoorn rood van de bessen. "Voor vogels is het niet de favoriete snack, dus ze blijven wat langer hangen dan de bessen van sommige andere struiken. Vanwege de doorns is het ook voor reeën lastig om het hun buikje vol aan te eten. Weegbree is een stuk makkelijker te snaaien." De tekst gaat verder na de foto.

Foto: Koken met Kok 9 Dijkgatsbos smalle weegbree - NH Nieuws/Stephan Roest

"Weegbree is een plantje dat er goed tegen kan als je er over heen loopt, een tredplant wordt dat genoemd", vertelt Mikal. Je hebt er een smalle versie van en een breedbladige. De brede weegbree is door kolonisten geïntroduceerd in Noord-Amerika. De oorspronkelijke bewoners noemden het white mans footstep. Overal waar de witte mensen kwamen, groeide ineens de brede weegbree. De tekst gaat verder na de foto.

Foto: Koken met Kok 9 Dijkgatsbos brede weegbree - NH Nieuws/Stephan Roest

Pieter zet zijn keuken op in de koeienstal van de Dijkgatshoeve. Boer Jan vertelt over zijn dieren. "Deze koeien zijn best robuust en ze leven in een natuurlijker omgeving dan veel melkvee uit de veenweidegebieden. We werken samen met Staatsbosbeheer, waarvoor de koeien sommige natuurgebieden vrij houden van hoge begroeiing." Pieter is intussen bezig met de meidoornbessen: "Wat een waanzinnige kleur hebben ze. Moet je die ketchup eens zien. En de naan of het platbrood, kleurt ook helemaal oranje met die meidoornbessen erin." Boer Jan zet zijn tanden in het broodje. Het blijft lang stil; dat is een goed teken.

Naan met worst en meidoornketchup voor vier personen: 4 mooie runderworstjes 200 ml volle yoghurt peterselie verse knoflook peper en zout Voor de naan: 200 gram bloem ½ zakje bakpoeder (8 gram) 150 ml volle yoghurt eventueel 50 gram door een zeef gedrukte meidoornbesjes zout Voor de meidoornketchup: 2 kopjes meidoornbessen 1 ui gesnipperd 1 teen verse knoflook 100 gram kopje suiker 100 ml kopje witte wijnazijn 1 theelepel zout 1/2 theelepel gemalen kaneel 1/2 theelepel gemalen kruidnagel 1/4 theelepel gemalen nootmuskaat snuf verse peper

Foto: Koken met Kok 9, Dijkgatsbos meidoornnaan - NH Nieuws/Pieter Kok