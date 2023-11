Vrouw (75) geeft oplichter juwelenkisten en bankpassen mee: “Duizenden euro’s kwijt”

Een 75-jarige vrouw uit Hoofddorp is woensdag 6 september dure juwelen en haar bankpassen kwijtgeraakt door een listige truc van een oplichter. Met de pas van het slachtoffer is inmiddels duizenden euro’s gepind.

De vrouw uit Hoofddorp krijgt op woensdag 6 september rond 14:00 uur een sms-bericht van iemand die zich voordoet als de bank. Er moet contact worden opgezocht met een speciaal fraudehelpdesknummer.

Dat doet ze. Wat ze niet weet, is dat ze daarbij niet uitkomt bij het nummer van de bank, maar van de oplichter. Die doet zich voor als iemand van de bank. Het slachtoffer heeft rekeningen lopen bij zowel de ABN AMRO als de ING en van beide passen geeft ze haar pincodes af. Ook moet ze ondertussen van haar spaarrekening geld overmaken naar haar betaalrekening.

Juwelenkistjes

Diezelfde dag nog staat er een man voor haar deur. Die neemt niet alleen de pasjes mee, maar neemt ook twee houten juwelenkistjes vol sieraden in ontvangst. Hij zou ze 'in bewaring stellen bij de bank'.

Er wordt die middag rond 15:45 uur gepind bij een pinautomaat in Hoofddorp, aan Skagerrak. Nog geen kilometer van de woning van de dame. De vrouw is drieduizend euro kwijt aan gepind geld. Daar bovenop komen nog de meegegeven juwelen.

Op bovenstaande beelden is de pinnende man uitstekend gezien. Hij zou zo’n dertig jaar zijn, heeft een stevig postuur, is ongeveer 1 meter 75 lang, is licht getint, met zeer kort haar en draagt een zwarte broek en zwart shirt.