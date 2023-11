Luister naar aflevering 5 van De Egmondse vluchtelingenboot

Na een intensieve zoektocht in Noord-Frankrijk wil NH-journalist Maaike Polder ook in de vijfde aflevering nog niet opgeven. Van strandvonder Marco kreeg ze persoonlijke bezittingen van vluchtelingen in handen, die op een groene rubberboot lagen die aanspoelde bij Egmond aan Zee. Maaike wil de eigenaren van deze spullen terugvinden en hoopt dat ze in Engeland zijn aangekomen.

Elke dinsdag komt een nieuwe aflevering online van de zesdelige podcastserie De Egmondse vluchtelingenboot. De vijfde aflevering is vanaf nu te beluisteren.

Je vindt de afleveringen op Spotify, Podimo, Apple Podcasts, Deezer, TuneIn, NPO Luister en in de app van NH. Vergeet niet om de podcast toe te voegen aan je favorietenlijst. Zo krijg je een melding zodra er een nieuwe aflevering wordt gepubliceerd.

Aflevering 5: De oversteek

Maaike reist de vluchtelingen achterna over het Kanaal. In Engeland hoort ze hoe het is om de oversteek te maken vanuit Frankrijk. Al die uren in een bootje op de donkere zee, tussen huilende kinderen en overgevende mensen. En was dat het allemaal waard?