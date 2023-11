'Bewaar huisafval tot woensdag thuis', oproep gemeente Amstelveen na brand bij afvalbedrijf

Door een brand bij het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam kan het restafval in de gemeente Amstelveen niet worden verwerkt. Dit zal tot zeker woensdag duren en daarom roept de gemeente op het huisvuil tot die tijd thuis te bewaren.

Een woordvoerder van AEB laat weten de brand afgelopen weekend in één van de afvalbunkers van het bedrijf is geweest. "Gelukkig is het goed afgelopen en is er geen sprake van materiële schade."

Omdat het afval erg nat is geworden, wordt er nu ruimte gemaakt in de bunker. Zo wordt geprobeerd om dat afval te drogen voordat het in de verbrandingsoven terechtkomt. "We proberen daarom zo min mogelijk afval te storten om ruimte te maken. Alleen noodzakelijk afval wordt gestort."

De gemeente Amstelveen roept haar inwoners daarom op terughoudend te zijn met het deponeren van huisvuil in de vuilcontainers. De woordvoerder laat weten: "Bewaar je huisvuil bijvoorbeeld op het balkon, in de tuin of schuur." De gemeente Amsterdam is ook een grote klant van AEB, maar daar worden inwoners nog niet gealarmeerd.