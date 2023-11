Besties: Paola en Ilona werden op school gepest, het leidde tot een hechte vriendschap

Paola en Ilona waren anders dan de meeste kinderen op de lagere school in Bovenkarspel. Paola doordat ze een handicap heeft en een zware stem en Ilona was klein en dik. Ze werden daarom gepest, maar vonden steun bij elkaar. Het bleek het begin van een langdurige en vooral innige vriendschap. Ook al wonen ze niet meer bij elkaar in de buurt, hun vriendschap overwint alles.

'Don't touch her'! Ilona's ogen spuwen 50 jaar later nog steeds vuur als ze vertelt over hartsvriendin Paola die op school gepest werd. Zij was de enige die het voor de licht gehandicapte Paola opnam. Kinderen zijn eerlijk, maar ook onverbiddelijk. Wie niet in de groep past, hoort er niet bij. Hoewel de twee meisjes niet bij elkaar in de klas zaten, vochten ze samen tegen de boze buitenwereld. Ze lieten elkaar niet meer los en zijn nu al bijna 50 jaar de allerbeste vriendinnen.

Ook bij Paola thuis waren er problemen. Al vroeg in haar leven gingen haar ouders uit elkaar en kwam er een andere vrouw in huis. Dat ging niet goed waardoor Paola het liefst bij vriendin Ilona speelde en steeds vaker daar aanschoof aan tafel. Voor Ilona's moeder Fien was Paola een extra kind en dat is altijd zo gebleven. Ook nu belt Paola nog regelmatig met 'Tante Fien' en als ze terug is in Bovenkarspel gaat ze altijd even op bezoek bij haar tweede moeder.

