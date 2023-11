Familie Léonie Sazias blij met komst straatnaambord: "Ze zou beretrots zijn geweest"

Léonie Sazias krijgt een eigen straatnaambord in de nieuwe wijk Crailo in Hilversum. De bekende Nederlander, beeldend kunstenares en politica heeft zich jarenlang als raadslid ingezet voor Hilversum. "Het zat in haar DNA om een verschil te maken", vertelt een trotse familielid.

Tussen Hilversum, Laren en Bussum wordt namelijk de nieuwe wijk Crailo gebouwd. Om te bepalen hoe de straten in deze wijk gaan heten werd een poll in het leven geroepen. Er kon gestemd worden op 28 bijzondere Gooise vrouwen en uiteindelijk werd Léonie als nummer 29 toegevoegd aan de lijst . De tien vrouwen met de meeste stemmen kregen een straatnaambordje in de nieuwbouwwijk.

Het was haar broer Noël Sazias die het balletje voor een straatnaam heeft opgegooid. "Het was een lucky shot", vertelt hij. "Ik dacht bij mijzelf: 'Wat is er nou mooier dan als erkenning een straat naar je vernoemd krijgen?' Alle straten in Hilversum waren al vergeven, dus schreef ik een brief naar de burgemeester." Enkele dagen later kreeg Noël een gemeentemedewerker aan de lijn die vertelde dat zijn timing niet beter kon.

"Als het even meezit wil ik daar ook wonen. Dat is een dream come true"

Het bleef niet bij online steunbetuigingen alleen. Haar broer Noël vertelt: "Zo was ik laatst in een winkel aan de Emmastraat. Léonie heeft zich destijds ingezet voor de winkeliers die wilden dat hun deel van de straat eenrichtingsverkeer bleef. In een winkel sprak iemand mij aan om te zeggen dat Léonie een straatnaambord echt verdient." En met een straatlengte voorsprong op de rest kwam Léonie Sazias op nummer één terecht.

Verschil maken

"Het is meer dan verdiend", zegt Cees. "Ze heeft elf jaar in de gemeenteraad gezeten, waar ze heeft geknokt voor Hilversum." Ze kwam eerst in de raad voor de partij Democratische Liberale Partij Hilversum die uiteindelijk fuseerde tot Hart voor Hilversum. Voor deze partij deed ze in 2010 mee als lijsttrekker. "Het zat in haar DNA om een verschil te maken, dat was haar drive", zegt Noël.

"Ik weet nog het moment dat ze net was geopereerd en niet naar de raad kon komen", herinnert Cees zich. "Er werd een stemming behandeld over het Oude Havenkwartier en ze wilde voorkomen dat deze erdoor zou komen. Toen is ze met een bestelbusje opgehaald en in een rolstoel de raadszaal ingereden om tegen te stemmen." De stemming kwam er niet door. Volgens Cees was dat Léonie ten voeten uit.

In 2017 kwam ze voor de partij 50PLUS in de Tweede Kamer terecht, maar dit waren zware jaren voor de Hilversumse. Ze leed namelijk aan darmkanker. De ziekte bleef haar parten spelen, waardoor ze regelmatig uitviel. In 2021 verliet ze het Haagse en werd bij haar afscheid geridderd. Sazias overleed in 2022.

Vrouwenpower

De familie van Léonie is ontzettend trots op het aanstaande straatnaambord. "Het doet mij erg veel", vertelt Noël. "Als het even meezit wil ik daar ook wonen. Dat is een dream come true", grapt hij.

"Ik denk dat ze het zelf heel erg mooi zou hebben gevonden", vertelt haar dochter Savannah Stolk Sazias. Naast Léonie staan er verzetsstrijders, kunstverzamelaars, een topsporter en een dokter op de lijst. "Ze staat in een rij met bijzondere vrouwen. Ze had veel met vrouwenpower."

Haar familie kijkt erg uit naar de onthulling van het straatnaambord. "Ik liep op straat, keek ik omhoog en dacht: 'Ze zou beretrots zijn dat ze in een rij staat met vrouwen die iets betekend hebben'."