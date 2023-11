NH deelt uit: Ammi en Oscar winnen 4,5 kilo snoep met zelfgemaakte lampions

Dat werden broer en zus Oscar uit Ammi uit Haarlem, die allebei een prachtige lampion in elkaar hadden geknutseld. Met die kunstwerken hadden ze meer dan vier kilo snaai bij elkaar gezongen.

Voor de jury een zware taak om daar de mooiste uit te selecteren. En dat bleek lastiger dan gedacht, daarom werden er in plaats van een, twee winnaars gekozen.

Oscar stal de show met een lampion met figuren uit het computerspel Fortnite. Die was zo mooi, dat hij 2,5 kilo snoep had verzameld. Zusje Ammi haalde met haar zelfgemaakte lampion bijna twee kilo op. Sjoerd Hilarius kwam vanmorgen bij het Haarlemse gezin langs met een verdubbeling bestaand uit bijna 4,5 kilo snoepgoed.

