Drie verdachten na vuurwerkbom in toiletruimte op school in Heemstede

De politie verdenkt drie personen van betrokkenheid bij de explosie in de toiletruimte van een school in Heemstede. Door de ontploffing op 17 oktober op de Haemstede-Barger Mavo (HBM), hebben tenminste twee leerlingen permanente gehoorschade opgelopen.

Het was schrikken voor de leerlingen op de HBM, nadat een harde knal te horen was in de eerste pauze op 17 oktober. Een vuurwerkbom ging af in de toiletruimte van de school. Hierop werden alle docenten en leerlingen geëvacueerd en kregen ze de rest van de dag vrij.

De politie sprak direct na de explosie met een aantal leerlingen. Zij zijn destijds niet aangehouden. Inmiddels doet de politie onderzoek naar de vuurwerkbom. Drie personen worden nu verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De politie wil niet zeggen of de verdachten en ondervraagde scholieren dezelfde personen zijn.

Gehoorschade

De directeur van de HBM, Hanneke Notenboom, wil nog weinig kwijt over de chaotische ochtend van 17 oktober. Ze benadrukt dat de communicatie over de vuurwerkbom intern blijft en dat docenten en ouders worden ingelicht als er meer informatie is. Wel bevestigt de directeur dat er op dit moment twee leerlingen permanente gehoorschade hebben opgelopen.