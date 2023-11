Noord-Hollanders schrijven brieven aan nieuwe regering: dit vinden we belangrijk

Woningbouw, het klimaat of misschien wel heel wat anders: wat moet de nieuwe regering volgens Noord-Hollanders gaan aanpakken? Met de verkiezingen op 22 november, publiceert NH elke dag een verhaal van een Noord-Hollander die op ons verzoek een brief schreef aan de nieuwe regering. Wat hopen of verwachten inwoners uit verschillende hoeken van onze provincie van het nieuwe landsbestuur?

Architect Duco uit Den Helder is de eerste brievenschrijver en roept het toekomstige kabinet op het open landschap te behouden. "Ons land had ooit een grote naam als het aankwam op een goede ruimtelijke ordening, maar sinds veel ruimtelijke opgaves naar provincies en gemeentes zijn verlegd is het aanzien van Nederland in de afgelopen vijfentwintig jaar danig veranderd, zo niet verrommeld."