De feestdagen komen eraan en dat betekent in veel gevallen gezellig met elkaar eten. Maar van al dat lekkers vliegen de kilo's er ook weer aan. Hoe voorkom je nou dat je het nieuwe jaar met een extra zwembandje begint? Joris Janmaat uit Hilversum viel maar liefst 95 kilo af en helpt nu anderen met afvallen. Dat is hard nodig, want de helft van de Nederlanders is te dik. Is het jou weleens gelukt om wat kilo's kwijt te raken en en hoe pakte je dat aan?

De helft van de Nederlandse volwassenen is te dik. Meer dan een derde heeft matig overgewicht, vijftien procent ernstig. Veel mensen zouden daarom graag wat kilo's willen kwijtraken. Van de volwassenen heeft 57 procent weleens iets gedaan om af te vallen. Hierbij is het volgen van een dieet de populairste manier om dit te toen. De belangrijkste reden om kilo's kwijt te raken is lichamelijk fitter worden en de grootste belemmering is dat het afvallen niet snel genoeg gaat.

Joris viel 95 kilo af

Joris Janmaat uit Hilversum woog vijf jaar geleden 180 kilo. Hij zat niet lekker in zijn vel, zowel fysiek als mentaal, en besloot af te vallen. Hij viel 95 kilo af en dat deed hem zo goed, dat hij nu anderen met overgewicht helpt. Sindsdien heeft hij al tientallen mensen geholpen en opent hij zelfs zijn eigen sportschool.

Hoe zit dat bij jou? Zou jij graag wat kilo's willen kwijtraken of is voor jou afvallen niet nodig? Heb je wel eens een dieet gevolgd, heb je moeite met een gezonde levensstijl of is gezond leven gewoon simpelweg meer bewegen en beter eten?