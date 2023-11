'Hoofdverdachte dood Jimmy Schepers smokkelde moordwapen mee cel in'

De hoofdverdachte van de dodelijke steekpartij op Amsterdamse festival Solid Grooves waarbij de 21-jarige Jimmy Schepers overleed, heeft na zijn arrestatie het vermoedelijke moordwapen in zijn onderbroek mee weten te nemen naar zijn cel. Hij is twee keer gefouilleerd, maar het wapen werd niet gevonden, dit schrijft Het Parool . In zijn cel heeft hij het mes eerst in een matras verstopt en later tussen etensresten in een vuilnisbak weggegooid.

Derzik H. wordt als hoofdverdachte gezien van de dodelijke steekpartij tijdens het Solid Grooves Festival. Jimmy Schepers overleed hierbij aan zijn verwondingen en twee vrienden van hem raakten ernstig gewond.

De politie zocht lange tijd tevergeefs naar het steekwapen, maar nu blijkt dat Derzik H. het mes tijdens zijn aanhouding in zijn onderbroek had verstopt en wist mee te nemen de politiecel in. Dit terwijl agenten hem zowel op het festivalterrein als op het hoofdbureau aan de Elandsgracht fouilleerden.

Laat ontdekt

De recherche ontdekte dit pas vier weken na zijn aanhouding, toen er een gesprek tussen hem en zijn moeder werd afgeluisterd. Hierin zou hij hebben gezegd dat hij 'een niffi' (mes, red.) bij zijn ballen had verstopt, schrijft Het Parool.

Toen hij op het festivalterrein werd gefouilleerd werd het wapen niet gevonden. Eenmaal op het bureau werd H. naar eigen zeggen opnieuw gefouilleerd. Daarna moest hij door een beveiligingspoortje. Toen dat begon te piepen zou een politieman hem hebben gevraagd of hij geopereerd was en daarom ijzer in zijn been had. Daarop zou Derzik H. bevestigend hebben geantwoord, waarop de politieman met een handscanner zijn benen controleerde. Het mes werd daarbij niet gevonden.

Matras opengesneden

Eenmaal in zijn cel wist H. niet wat hij met het mes aan moest en zou een matras hebben opgesneden om het in te verstoppen. Twee dagen later deed hij het wapen in een bakje etensresten om het later weg te gooien in een vuilnisbak.

Vandaag is er een nieuwe pro-formazitting in de zaak. AT5 sprak onlangs met de ouders, zussen en broer van Jimmy over het verlies. "Nu komt het echt binnen, ik ga hem nooit meer zien. Ik ga hem nooit meer meemaken en ik ga nooit meer zijn stem horen. En dat is niet te doen, dat is echt niet te doen", vertelt vader Jan Schepers.