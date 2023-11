Auto crasht op N247 bij Middelie, weg tijdelijk afgesloten

Op de N247 bij Middelie is vannacht rond 3.00 uur een auto over de tijdelijke vangrails gecrasht en vlakbij de Klemweg op de zijkant neergekomen.

De traumahelikopter werd opgeroepen voor de inzittenden van de auto. Hoe het met hen gaat is niet bekend. De auto is flink beschadigd, is op foto's te zien.

De N247 is ter hoogte van het industrieterrein Edam/Middelie afgesloten, meldt de ANWB, om bergers en hulpdiensten hun werk te laten doen. Ook de parallelweg is tijdelijk afgesloten.

File ontstaan

Inmiddels meldt de ANWB meerdere files op de N247. Bij Volendam/Broek in Waterland is een vertraging van meer dan een half uur, deze file is ontstaan door een kapotte auto. Ter hoogte van Broek in Waterland en Het Schouw is de vertraging opgelopen tot meer dan een kwartier.