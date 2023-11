Meerdere perrons op Centraal Station dicht na vondst verdacht pakket

De politie heeft een gedeelte van het Centraal Station afgezet. Daar werd rond 19.00 uur een verdacht pakket aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst van defensie (EOD) is onderweg.

Verschillende perrons en sporen zijn uit voorzorg afgesloten. Een agent van het Team Explosieven en Veiligheid (TEV) is aanwezig en heeft om de komst van de EOD gevraagd. De EOD komt vanaf een kazerne uit Soesterberg of Den Helder, dus het zal nog even duren totdat de militaire explosievenexperts er zijn.