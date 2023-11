Vertrouwen in dorpsraad Beets beschadigd door gemeente over opvang vluchtelingen

In het langgerekte en groene Beets is een dorpsrel ontstaan. Inwoners zijn boos op de dorpsraad omdat deze al eerder op de hoogte was van de opvangplannen bij het sportveld. De dorpsraad voelt zich op zijn beurt 'in het hemd gezet' door de gemeente Edam-Volendam en zegt dat het vertrouwen is beschadigd. "Er heeft tweemaal onder embargo een gesprek plaatsgevonden."

Foto: Beets - NH Nieuws

Vorige week kregen de inwoners van het dorp uit het niets een brief op de mat waarin stond dat de gemeente Edam-Volendam twaalf wooneenheden in het dorp wil plaatsen om daar vluchtelingen op te vangen. De opvang komt midden in het dorp te staan op het voetbalveld achter de kerk. De bewoners van Beets voelen zich overvallen door het besluit. "En het wordt nog erger, de dorpsraad wist hier al langer van af", vertelde een vrouw, die liever anoniem wil blijven, uit het dorp. "Wij weten van niets." Brief aan gemeente De dorpsraad van Beets heeft nu een brief gestuurd naar de gemeente Edam-Volendam waarin ze schrijven dat het vertrouwen in de gemeente is beschadigd. "Het handelen van de gemeente heeft ertoe geleid dat het vertrouwen van het dorp in de dorpsraad is beschadigd. De dorpsraad heeft bij de gemeente bij herhaling benadrukt dat de inwoners van Beets betrokken moeten worden bij de besluitvorming", zo valt er te lezen. En dat is niet gebeurd en dat vindt de dorpsraad kwalijk. "Er heeft tweemaal onder embargo een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de gemeente en een delegatie van de dorpsraad. De gemeente heeft daarbij aangegeven verschillende locaties in de gemeente Edam-Volendam te onderzoeken, waaronder een terrein in Beets. Na het eerste contact bleef het stil, wat voor de dorpsraad reden was om te veronderstellen dat Beets als mogelijke locatie was afgevallen." Beets bleek niet te zijn afgevallen, en het sportveld wordt juist gezien als mogelijke locatie. Tot groot ongenoegen van de dorpelingen die zich hebben verenigd voor behoud van het sportveld, dat ook vaak wordt gebruikt voor evenementen. Tekst gaat verder onder de video waar inwoner Sander van der Leij zijn zorgen uit:

Sportveld of Vluchtelingen - NH Nieuws

Volgens de dorpsraad is de gemeente Edam-Volendam meerdere beloftes niet nagekomen. Zo werd de dorpsraad niet op de hoogte gehouden en ontvingen de inwoners zonder dat de raad het wist een brief van de gemeente met de mededeling dat het evenemententerrein in

Beets is uitgekozen als locatie voor twaalf wooneenheden voor vluchtelingen uit Oekraïne. Vanavond bijeenkomst Vanavond is er in het café in het dorp een bijeenkomst tussen de dorpelingen en de gemeente Edam-Volendam. De dorpsraad wil graag met het college in gesprek over het voortbestaan van de samenwerking tussen de dorpsraad en gemeente. "Door de onbetrouwbare handelwijze van de gemeente is het vertrouwen beschadigd", sluit voorzitter Jan van Weerdenburg de brief af.