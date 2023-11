Kansloos AZ creëert niets en verliest topper van Feyenoord

Feyenoord begon goed aan de wedstrijd. In de tweede minuut schoot Quinten Timber via de handen van AZ-keeper Matthew Ryan op de paal. Zo'n twintig minuten later was het diezelfde Timber die wel wist te scoren. Vanaf zo'n twintig meter pegelde de middenvelder prachtig raak.

Slap AZ

De Alkmaarders hadden het erg moeilijk in de eerste helft en waren aanvallend onmachtig. Gaandeweg de eerste helft ging de Rotterdamse storm liggen, maar AZ zette daar niets tegenover. Verder dan een slap schot van Vangelis Pavlidis kwamen de Noord-Hollanders niet. Iedere keer wanneer AZ eruit kon komen werden ze afgebluft door Feyenoord.

