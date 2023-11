Ruilen en taxeren op Amstelveense Pokémon-beurs: "Voor 20 euro van oud vrouwtje gekocht"

De Pokémon-beurs Pokéview in de Amstelveense Emergo-hal trok dit weekend honderden bezoekers. Het merendeel was op zoek naar ontbrekende of speciale kaarten, maar je kon er ook kaarten laten taxeren en conserveren of simpelweg een Pokémon-knuffel op de kop tikken.

Onder de bezoekers zijn gezinnen met kinderen, maar ook oudere echtparen, ziet NH-verslaggever Yorick van Teeseling. Ook handelaren zijn present, net als investeerders. Inderdaad, de waarde van sommige kaarten is door de jaren heen zo gestegen dat ze een serieus alternatief zijn geworden voor het beleggen in bijvoorbeeld aandelen.

De man is niet van plan zijn kaart te verkopen. "Geld boeit me eigenlijk niet. Ik wil het gewoon bewaren, want als ik 'm goed bewaar, is-ie later nog meer waard. Leuk voor m'n kinderen, en leuk om te hebben."

De eigenaar van de kaart benadrukt dat hij jonger is dan de kaart. "Ik ben geboren in 2004, de kaart komt uit 1999." Het eindoordeel over zijn kaart laat dus nog even op zich wachten. Toch wil de taxateur wel alvast een prognose geven: "Het zijn hele oude kaarten en ze zijn in heel goede conditie, dus het is voor deze jongen een heel goede koop geweest."

Zodra de taxateurs hun oordeel hebben geveld, gaat er een zogeheten slap - harde plastic hoes - om de kaart. "Dan is-ie ook stof- en waterdicht", aldus de taxateur, die de eisen het geheim van de smid noemt, maar wel een klein tipje van de sluier wil oplichten. "Hoe goed is het plaatje gecentreerd op de kaart? Hoe goed zijn de hoekjes afgewerkt? Hoe goed is het oppervlak, en hoe goed ziet de kaart er an sich uit?"

De taxateurs leveren geen half werk. "We nemen 'm nu mee naar ons kantoor, en daar nemen we 'm helemaal onder de loep", vertelt de man die de Jungle-kaart taxeert. "Daar wordt-ie nog onder de microscoop gelegd en dan gaat-ie door de checklist heen."

Waar vooral volwassenen hun kaarten laten graden, zijn de jongere bezoekers naar de beurs gekomen om te ruilen. "Mijn dag kan niet meer stuk", zegt een jongen die net een kaart aan zijn collectie heeft toegevoegd. "Want Pokémon is mijn leven." Zijn ruilpartner is ook zeer in z'n nopjes. "Zeker omdat het nu in Amstelveen is, wat voor mij toch wel om de hoek is. Dan hoef ik niet meer helemaal naar het zuiden."

Ook de beroemde Pikachu-kaart in de stijl van Van Gogh is op de beurs aanwezig. Bezoekers van een Pokémon-expositie in het Van Gogh Museum in Amsterdam kregen de kaart eerder dit jaar na een bezoek aan het museum.