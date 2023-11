FC Volendam onderuit tegen Sparta in teleurstellende thuiswedstrijd

FC Volendam heeft het thuisduel tegen Sparta met 4-1 verloren. In een redelijk tam duel was FC Volendam de mindere tegen Sparta. Met name in de slotfase ging het mis voor het team van Matthias Kohler.

Na de levendige beginfase zakte het spel in. Na een half uur spelen had De Haan een aardig afstandsschot in de benen. De poging van de middenvelder ging net over. Richting de rust kreeg Calvin Twigt nog een aardige kans uit de rebound, maar zijn schot werd gekraakt.

Aan het begin van de tweede helft was er weinig te beleven in het stadion van Volendam. In de 61e minuut had De Haan de bal voor het inschieten, maar zijn poging ging naast. Een kwartier later was invaller Kuol met een schot van binnen de zestien dicht bij de gelijkmaker.

In het slot

Ook de Rotterdammers speelden weinig klaar, maar dat veranderde in de slotfase. Eerst werd een kopbal van Charles-Andreas Brym gekeerd door Backhaus. Even later gooide Sparta de wedstrijd in het slot. Vriends kon de bal binnentikken. Arno Verschueren maakte het allemaal nog erger door de 1-4 op het scorebord te zetten.

Opstelling Volendam: Backhaus; Buur (Payne/63), Benamar, Flint, Cox; Mirani, Twigt, De Haan; Ould-Chikh (Booth/64), Mühren, Johnson (Kuol/63)