Man scheurt met 272 kilometer per uur over de A8 bij Oostzaan

Een 40-jarige man uit Assendelft scheurde in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 2.30 uur met 272 kilometer per uur over de A8 bij Oostzaan. De politie zag de snelheidsduivel voorbijkomen tijdens een lasercontrole en constateerde dat hij ruim 170 kilometer te hard reed.

Op de A8 is een snelheid van 100 kilometer per uur toegestaan. De politie had tijdens de meting 282 km/u op de teller staan, daar gaat 10 kilometer correctie af, waardoor de gemeten snelheid uitkomt op 272 kilometer per uur.

De man is door de politie gestopt, staande gehouden en gecontroleerd. Zowel zijn rijbewijs als zijn auto zijn in beslag genomen. De politie kan een rijbewijs in beslag nemen wanneer iemand meer dan 50 kilometer per uur te hard rijdt, daar zat deze bestuurder ruim overheen. De man uit Assendelft reed zo hard dat zelfs zijn auto in beslag is genomen. Een auto wordt in beslag genomen wanneer een bestuurder meer dan twee keer de toegestane snelheid rijdt.

De man is meegegaan naar het bureau, waar hij zijn weg mocht vervolgen. De politie laat weten dat het Openbaar Ministerie beslist wat er nu met de bestuurder gaat gebeuren.