Amstelvener leidt politie naar verdachte autokraker, opgepakt bij inval in woning

De politie heeft gisterochtend in de Amstelveense wijk Keizer Karelpark een verdachte autokraker opgepakt. Dat gebeurde nadat agenten op aanwijzen van een gedupeerde auto-eigenaar een woning waren binnengevallen. In dat huis werden gestolen spullen gevonden.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Zodra de politie toestemming heeft, vallen ze de woning binnen en houden de man aan. Al snel stuiten agenten op gestolen goederen. Als ze vervolgens een grondige zoekslag door het huis maken, blijkt dat de man vermoedelijk nog veel meer buit heeft gemaakt.

Buit terug bij eigenaren

De verdachte is meegenomen naar het bureau, waar hij wordt verhoord. De aangetroffen buit is inmiddels weer verdeeld onder de eerder gedupeerde en rechtmatige eigenaren. Of de man die de politie op het spoor van de verdachte zette de waardevolle spullen uit zijn auto en zijn fiets terugheeft, is niet bekend.

De politie onderzoekt wat de man op zijn kerfstok heeft. Feit is dat de Amstelveense politie afgelopen tijd autobezitters nog waarschuwde voor een stijgend aantal autokraken. Behalve waardevolle spullen uit auto's worden er ook geregeld waardevolle onderdelen van auto's gestolen. Vooral katalysatoren en koplampen zijn gewild.

De politie roept gedupeerden op om in alle gevallen aangifte te doen.