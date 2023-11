Samenvatting: Volendam grijpt koppositie na sensationele zege op Bocholt

HV Volendam heeft een mooie slag geslagen in de BENE-League. De handballers waren na een bloedstollend duel met 40-39 te sterk voor Bocholt (de koploper en titelhouder van de competitie). Door de winst neemt Volendam tevens de koppositie over van de Belgen.

De thuisploeg begon aan de topper in de wetenschap dat Bocholt koploper was, terwijl Volendam derde stond met slechts één puntje minder. Voor de handballers van Volendam liepen de aanvallen vanaf het eerste moment als een trein. Zeker voor Tim Roefs en Evert Kooijman, zij schoten regelmatig met scherp. Het was duidelijk dat de regerend kampioen van de BENE-League niet was opgewassen tegen de aanvalsdrang van Volendam. Een monsterscore leek in de maak, nadat de thuisploeg een ruime marge nam (17-10).

Doelpuntenfestijn

Mede door een aantal tijdstraffen kwam Bocholt echter terug tot vier punten bij rust (20-16). Na de rust bleef het ook tot het einde ongemeen spannend. Bocholt kwam met de minuut steeds dichter bij Volendam. Op wilskracht won Volendam en nam het daarmee de koppositie over (40-39). De zege leidde tot een vreugde-explosie bij de spelers en trainers. Jordy Baijens en Lucas Schneider hadden een groot aandeel in de overwinning met beiden negen treffers.