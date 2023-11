Grote brand bij Afval Energie Bedrijf in Westelijk Havengebied Amsterdam

Bij het Afval Energie Bedrijf (AEB) aan de Australiëhavenweg in het Westelijk Havengebied is deze avond rond 19.00 uur brand ontstaan in 'de bunker van het AEB'. Daar vindt afvalverwerking van het restafval plaats. "We zijn opgeschaald naar grote brand om voldoende middelen aanwezig te hebben voor het blussen", aldus een woordvoerder van de brandweer.

Waardoor er brand in de bunker van het AEB heeft kunnen ontstaan, is onduidelijk. Samen met het AEB is de brandweer bezig om met grote kranen de afvalberg uit elkaar te halen. "Daarna kunnen wij effectief gaan blussen, er moet veel water op", aldus de woordvoerder. Rond 21.40 uur is de brand onder controle en wordt er nog steeds geblust.

Volgens de woordvoerder gaat het nog wel een tijd duren voordat de brand uit is. "Er is slecht zicht in de bunker en daardoor gaat het kranen moeilijk." De brandweer adviseert om bij last van rook ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen. De rookontwikkeling vindt vooral in het pand plaats, eerder op de avond kwam er wel wat rook vrij. Er raakte niemand gewond.

Het is niet de eerste keer dat er brand uitbreekt bij het AEB. Op 3 mei dit jaar vond er na het uitbreken van een brand bij het bedrijf een explosie plaats.