Tijdelijk brugdek Schipholbrug op z'n plek, A9 nog tot maandag gedeeltelijk dicht

Het duurt nog even voor er auto's overheen mogen, maar het tijdelijk brugdek van de Schipholbrug (A9) ligt sinds gistermiddag op z'n plek. Op wat vertraging na, is de megaklus voor zover bekend zonder grote problemen geklaard.

Het tijdelijke brugdek biedt Rijkswaterstaat en aannemer Veenix de gelegenheid om de andere twee brugdekken te vervangen, zonder dat de snelweg langdurig op slot hoeft. De vervanging is nodig omdat de A9, waar de Schipholbrug deel van uitmaakt, wordt verbreed naar vier rijstroken per rijrichting én een wisselstrook.

Als het project is afgerond - naar verwachting in het voorjaar van 2025- is de Schipholbrug de breedste basculebrug van Nederland , aldus Rijkswaterstaat. Het brugwachtershuisje (zie afbeelding hieronder) is inmiddels verwijderd en keert niet meer terug. Zodra de brug is vernieuwd, kan hij op afstand worden bediend.

Het noordelijke brugdek is met een breedte van 32 meter 15 meter breder dan het huidige brugdek. Het zuidelijke brugdek is 9 meter breder.

Omdat de tijdelijke brug niet kan worden geopend, is de vaarroute (over de Ringvaart richting De Nieuwe Meer) voor schepen hoger dan 6,25 meter gestremd. Dat duurt nog tot en met mei volgend jaar. In die periode wordt het noordelijke brugdek geïnstalleerd. Ook van november 2024 tot en met maart 2025 gaat de brug niet omhoog. Die maanden worden gebruikt om het zuidelijke brugdek op z'n plek te hijsen.

Gedeeltelijke afsluiting

Vanwege de werkzaamheden is de A9 de afgelopen tijd geregeld geheel of gedeeltelijk afgesloten geweest. Dat is ook dit weekend het geval: tot en met maandagochtend 5.00 uur is de snelweg dicht voor doorgaand verkeer vanaf knooppunt Badhoevedorp tot aan knooppunt Holendrecht. Voor doorgaand verkeer vanaf knooppunt Holendrecht is de snelweg wél gewoon toegankelijk.

Ook lokaal verkeer kan gebruik maken van de snelweg. De opritten Amstelveen-Stadshart (5) en Ouderkerk aan de Amstel (4), richting Utrecht/Almere, zijn het hele weekend open.