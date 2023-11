Liveblog: AZ op achterstand door treffer van Timber (1-0)

Welkom in het liveblog van NH Sport. We houden je vandaag weer uitgebreid op de hoogte van al het regionale sportnieuws. De meeste aandacht gaat uit naar de wedstrijden in de eredivisie. Almere City - Ajax (2-2) en FC Volendam - Sparta (1-4) zijn het voorgerecht en de topper Feyenoord - AZ is het hoofdgerecht (16.45 uur). Mis niks van deze wedstrijden en het andere nieuws in onze liveblog. Opmerkingen of tips? Mail naar [email protected]