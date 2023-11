Juwelier Bijlmerplein in Amsterdam op klaarlichte dag overvallen door twee jongens met vuurwapen

Een juwelier aan het Bijlmerplein in Amsterdam-Zuidoost is vanochtend door twee jongens met een vuurwapen overvallen. Het duo bedreigde de aanwezige medewerkers met het wapen en sloegen de vitrines met sieraden kapot. Ze zijn met de buitgemaakte sieraden gevlucht. De medewerkers raakten niet gewond.

Rond 10.55 uur kreeg de politie de melding binnen van de overval. Toen de agenten ter plaatse kwamen, waren de twee jongens al gevlucht. De agenten troffen alleen nog de geschrokken medewerkers en kapotgeslagen vitrines aan. Volgens de politie was het een ravage in de winkel.

Het tweetal vluchtte met de sieraden in de richting van de Foppingadreef en werden voor het laatst gezien op een elektrische step bij de parkeergarage aan de Haardstee. Agenten en de politiehelikopter zochten nog naar de jongens, maar troffen hen niet meer aan. Getuigen die iets hebben gezien of gehoord wordt daarom gevraagd om zich te melden. Ook aan omwondenen met een videodeurbel of dashcam wordt gevraagd om de beelden te delen.