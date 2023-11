Grootste brugklep van nieuwe Zaanbrug bevestigd: "Wat een gevaarte!"

Onder behoorlijk wat belangstelling is de grootste van in totaal drie brugkleppen bevestigd aan de nieuwe Zaanbrug tussen Wormerveer en Wormer. Met groot materieel werden vrijdagavond- en nacht de eerste twee 'vallen' in de brug gehesen en zaterdagochtend was die voor het autoverkeer aan de beurt. Een inwoner toont zich onder de indruk: "Dit maak je één keer in je leven mee."