Vijf steekwapens in beslag genomen tijdens verkeerscontrole in Velsen-Noord

Tijdens een verkeerscontrole op de Andreaweg in Velsen-Noord heeft de politie gisteravond 60 voertuigen doorzocht, hierbij zijn vijf steekwapens in beslag genomen.

Tijdens de controle werd preventief gefouilleerd. In totaal zijn 55 auto’s gecontroleerd en vijf scooters.

In totaal heeft de politie vijf steekwapens in beslag genomen. De actie was volgens de politie niet specifiek op jongeren gericht, maar om 'verboden wapenbezit tegen te gaan en verkeersveiligheid te verbeteren'.

Jongeren met wapens

Frank Dales, burgemeester van Velsen, uitte eerder zijn zorgen over het wapenbezit onder jeugd in zijn regio. Sinds dit voorjaar ziet hij 'een zorgwekkende ontwikkeling van veiligheidsproblematiek in Velsen-Noord'. De politie zou steeds vaker jongeren aantreffen met wapens zoals een machete, jachtmes of takkenzaag.