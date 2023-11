Coke tussen cacao: douane op Schiphol vindt 42 kilo drugs in lading chocola uit Ecuador

De douane op Schiphol heeft gisteren een lading cocaïne onderschept. De harddrugs waren verstopt tussen chocolade die met een vrachtvlucht vanuit Ecuador in Nederland was aangekomen.

Na de ontdekking hebben de douaniers de zending overgedragen aan het Cargo HARC-team Schiphol. Dat samenwerkingsverband van de douane, de Koninklijke Marechaussee en de FIOD strijdt onder meer tegen drugshandel via Schiphol. De cocaïne is inmiddels vernietigd.

Bij een scancontrole merkten douaniers een 'afwijkend beeld' op, waarop de lading handmatig werd gecontroleerd. Tussen de chocola bleken 42 pakketten met cocaïne te zitten. De pakketten wogen een kilo per stuk en de drugs hebben volgens de douane een straatwaarde van drie miljoen euro .

