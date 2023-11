Brandweer rukt uit voor fikse woningbrand in Alkmaar

Een woning aan de Ardennenstraat in Alkmaar is vanmorgen deels uitgebrand. De brandweer rukte met meerdere bluswagens uit, maar kon niet voorkomen dat de eerste verdieping flink werd beschadigd. De aanwezige bewoner kon op tijd wegkomen.

De melding van de brand in de Alkmaarse woning kwam iets voor 8.00 uur binnen bij de brandweer. Rond 8.11 uur werd opgeschaald naar middelbrand.

"Er was een tankauto ter plaatse", vertelt een woordvoerder van de brandweer. "Die zag dat de brand te groot was om alleen te blussen." Het vuur was volgens de woordvoerder nog niet uitslaand, maar had zich wel al verspreid over de hele eerste etage. Door de hitte waren de ramen gesprongen.

Op tijd weg

Om 8.50 kon de brandweer het sein brandmeester geven. De brandweer moest daarna in de woning sloopwerkzaamheden uitvoeren om er zeker van te zijn dat het vuur echt uit was. De enige aanwezige bewoner kon zelf op tijd wegkomen.

Bewoners van omliggende woningen werden uit voorzorg geëvacueerd, hun woningen werden onderzocht en kort daarop ook weer vrijgegeven. De brandweer doet momenteel onderzoek naar de oorzaak van de brand.