Kunstenaar laveert tussen de gelikte commercials en ruwe scheurcollages tijdens Kunstlijn Haarlem

Kunstliefhebbers kunnen vandaag en morgen tijdens het tweede weekend van Kunstlijn Haarlem op talloze plekken in de stad terecht voor beeldende kunst. Een van de kunstenaars die meedoet is Feike Kloostra. In zijn mash up-kunst combineert hij muziek, modefoto's en comics. "Ik werk in de reclamewereld, kunst is een uitlaatklep en daarmee heb ik mijn eigen creatieve speeltuin."

In een voormalig kantoorpand aan de Leidsevaart in Haarlem heeft kunstenaar en reclamemaker Feike Kloostra zijn kantoor en atelier. Hij zit op de grond en smijt gericht verf op een collage, waarin hij een modefoto heeft gecombineerd met een bladzijde uit een comic uit de jaren 60. "Ik noem deze serie Model meets comic" , vertelt Feike. "Ik snij de handtas van het model uit de foto en daar komt een getekende vrouw in die iets zegt. Zo ontstaat er voor mij een nieuw en spannend beeld." Auto's en ketchup Het pad van kunstenaar ging voor Feike niet over rozen. Als jonge jongen werd hij drie keer afgewezen op de Kunstacademie. Op advies van zijn mentor ging hij naar de lerarenopleiding om tekenleraar te worden. Feike heeft niet lang voor de klas gestaan, want hij rolde al snel in het reclamevak. Als art-director werkte hij mee aan spotjes van automerken tot tomatenketchup. Naast zijn reclamewerk maakte Feike ook altijd zijn eigen kunst. Die twee disciplines kunnen voor hem heel goed naast elkaar bestaan. Eigen gang gaan "Ik kan heel goed in opdracht werk maken dat commercieel is, bijvoorbeeld voor de Rabobank of BMW. Maar het is heel lekker als je daarnaast wel uit die wereld kan putten en daar dan eigenlijk een beetje mee kan fucken. En dan dingen kan maken waarbij niemand zegt: 'dat moet niet zo', maar lekker je eigen gang kan gaan." Tekst gaat door onder de foto.

Materiaal voor zijn collagekunst haalt Feike overal vandaan. "Ik kom heel vaak bij de kringloopwinkel, op jacht naar tijdschriften. Maar Marktplaats is ook een goeie plek." Op de grond ligt een stapel instructieboekjes voor auto's uit vervlogen tijden. Die verwerkt Feike weer in zijn serie Lyrical Mashups. Hierin combineert Feike titels van popsongs met elkaar. "Ik denk dat het komt dat ik van heel veel verschillende soorten muziek hou. Wat ik dan leuk vind is om die verschillende werelden met typografie en beelden samen te brengen op een doek. Dat levert voor mij ook weer spannende beelden op", legt Feike uit. Grijs gebied De vraag is of Feike geen last krijgt met fotografen en artiesten die claims bij hem neerleggen voor het gebruik van rechten op foto's en teksten. "Ik ben daar niet zo bang voor. Volgens mij is het een heel grijs gebied. Ik bewerk de foto's natuurlijk ook flink. En ik maak kunst, ik gebruik het materiaal niet op een commerciële manier. Onder het mom van kunst kan er veel, ik ben niet bang dat ik in de problemen kom." Tekst gaat door onder de foto.

De mash up-kunst van Feike Kloostra is te zien tijdens Kunstlijn Haarlem in zijn atelier aan de Leidsevaart 574. Kunstlijn Haarlem 2023 is nog dit hele weekend te bezoeken.