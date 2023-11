Auto slaat over de kop bij Schiphol: twee gewonden en 'fietser op haar na gemist'

Bij een ongeluk nabij de Buitenvelderttunnel onder de rook van Schiphol zijn gisteravond twee gewonden gevallen. De auto sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een grasstrook langs de Loevesteinse Randweg.

Of de inzittenden op eigen kracht uit de auto zijn geklommen of daar door de hulpdiensten bij zijn geholpen, is niet bekend. Wel is duidelijk dat ze met ambulances zijn afgevoerd.

Vanwege de hulpverlening werd de tunnel enige tijd in beide richtingen afgesloten. Dat betekende ook dat een bus zijn route tijdelijk moest staken.

'Bijna fietser geraakt'

De buschauffeur van de betreffende bus vertelde tegen een correspondent van NH dat de auto bij de crash ook bijna een fietser raakte die op dat moment op het fietspad fietste. "Maar dat is gelukkig niet gebeurd." De woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee kan die lezing niet bevestigen.

Het wrak is door een berger uit de berm gehaald.