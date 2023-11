Politie houdt in centrum Amsterdammer aan voor woningoverval op oud-profvoetballer

De woningoverval gebeurde gisteren. Tegenover de krant vertelt Assaidi dat de overvaller zijn vrouw opwachtte, waarna hij haar met een pistool bedreigde en dwong om de deur van de woning te openen.

De verdachte zou even later met twee tasjes bij zich weggerend zijn. Volgens de politie reed de man even later verder op een gestolen scooter. Na onderzoek van de recherche kon de politie vandaag een verdachte aanhouden.