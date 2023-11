Rechtbank: metrobestuurder die tijdens rit videobelde terecht ontslagen

Een metrobestuurder is door het GVB ontslagen omdat hij in een rijdende metro videobelde. Terecht, zo oordeelde de rechter vorige week.

De bestuurder had zijn telefoon tijdens het gesprek op het dashboard gelegd. Dat werd opgemerkt door een veiligheidsadviseur van het GVB, die op dat moment toevallig in de metro zat. De medewerker speelde dat direct door naar het communicatiecentrum van het vervoerbedrijf.

Nog geen uur later werd de metrobestuurder door een teamleider op de hoogte gebracht van die melding. Nadat de teamleider vroeg of hij de whatsapp-geschiedenis van de bestuurder mocht inzien, zag hij dat de man twee minuten na vertrek van de metro nog met iemand had gebeld.

Ontslag

De metrobestuurder kreeg daarop van zijn teamleider te horen dat hij zijn dienst niet uit mocht rijden en dat hij voorlopig zou worden geschorst, waarbij zijn loon gewoon uitbetaald zou worden. Een paar maanden later liet het GVB aan de man weten dat hij ontslagen zou worden.

De bestuurder heeft zelf altijd ontkend dat hij tijdens de rit aan het videobellen was. Voor vertrek had hij alleen even met zijn vriendin gebeld, zo verklaarde de man. Toen hij op het punt stond de metro op te starten, zou hij haar gezegd hebben dat ze hem later moest terugbellen.

De rechter vindt dat de melding van de medewerker in de tram én de belgeschiedenis in de telefoon van de man voldoende bewijs vormen om er vanuit te gaan dat de man wel degelijk in de fout is gegaan.

Verwijtbaar

Het GVB vindt dat de bestuurder ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, terwijl de rechtbank het alleen op verwijtbaar handelen houdt. Dat betekent dat het vergrijp volgens de rechter niet zwaar genoeg is om de medewerker op staande voet te ontslaan, maar dat er rekening gehouden moet worden met de opzegtermijn. Ook heeft de metrobestuurder nog recht op transitiekosten.

Dat het oordeel van de rechtbank minder hard is dan de eis van het GVB, komt omdat het bedrijf de maatregelen rondom bellen heeft aangescherpt in een periode waarin de bestuurder maandenlang thuiszat. Tegenwoordig geldt er voor bestuurders bij het GVB een zero-tolerancebeleid bij telefoongebruik, blijkt uit het vonnis. Bestuurders die daarop betrapt worden, moeten rekening houden met ontslag.

Maar omdat de bestuurder dus ziek was toen dat beleid werd ingevoerd, is het volgens de rechtbank goed mogelijk dat de bestuurder niet wist dat het gebruik van zijn telefoon zijn ontslag zou betekenen. "Hij heeft terecht naar voren gebracht dat GVB hem tijdens het gesprek in februari 2023, toen hij zijn werk weer oppakte na zijn arbeidsongeschiktheid, op dat beleid had kunnen wijzen", zegt de rechter daarover.