Gefrustreerde spits Gravenberch vindt dat Telstar meer verdiende: "Iedereen was hongerig"

Wel vaker dit seizoen loopt Telstar onnodig puntenverlies op. Elke keer kunnen spelers en trainer dezelfde conclusie trekken. Het ontbreekt aan scorend vermogen. Slechts dertien keer scoorden de Velsenaren in veertien duels. "We komen wel in scoringspositie", vertelt spits Danzell Gravenberch na het verlies voor de camera. "Daar ligt het niet aan, maar een verklaring heb ik niet. Ik geloof niet dat het met scherpte te maken heeft, want iedereen was wel hongerig."

"Statistieken"

Frustraties zijn duidelijk zichtbaar bij Gravenberch na de nederlaag, ook trainer Mike Snoei vond dat zijn ploeg veel meer verdiende. "We vergeten de trekker over te halen, want ik denk dat wij een voortreffelijke eerste helft spelen. Alle statistieken vallen uit in ons voordeel, alleen we scoren niet."

