Sterke thuisreeks Telstar eindigt met verlies tegen De Graafschap

Na drie overwinningen op rij heeft Telstar weer eens verloren op eigen veld. Tegen De Graafschap kwam het na rust op een 0-2 achterstand. Waar het in de drie vorige thuisduels telkens in de blessuretijd de winnende goal maakte, kwam het dit keer niet verder dan een treffer van Mohammed Tahiri tien minuten voor tijd: 1-2.

Bij Telstar ontbrak Robin Polley als rechtsback en voor hem stond Tim van de Loo in de basis. Thomas Oude Kotte keerde weer terug van een blessure. De Velsenaren kenden een bliksemstart tegen De Graafschap. Danzell Gravenberch raakte al na vier minuten de paal met een harde uithaal. Het was een veelbelovend begin van Telstar, maar de wedstrijd was vervolgens weinig aansprekend.

Waar topscorer Zakaria Eddahchouri weinig in het spel voor kwam, was Gravenberch de gevaarlijkste man aan de kant van Telstar. De bonkige spits was echter niet heel nauwkeurig en schoot na een half uur de bal tegen de rand van het dak van het stadion. Het vizier stond dus nog niet echt op scherp. Aan de andere kant had De Graafschap weinig in te brengen in aanvallend opzicht. Het was dus ook een logisch gevolg dat beide zonder te scoren de kleedkamers opzochten.

De Graafschap neemt afstand

De Superboeren kwamen wel goed uit de kleedkamer, want Basar Önal was meteen gevaarlijk. Het leek erop dat hij de openingstreffer voor De Graafschap zou maken, de bal ging net naast het doel. De ploeg van Mike Snoei kreeg wel weer snel grip op de bezoekers en was via Eddahchouri en Gravenberch weer gevaarlijk. In de 60e minuut zette David Flakus Bosilj de bezoekers op voorsprong. De Sloveense spits werkte een voorzet vanaf de linkerkant binnen: 0-1. Tien minuten voor tijd maakte De Graafschap aan alle onzekerheid een einde. Devin Haen maakte de tweede treffer voor de bezoekers: 0-2.

