Jong AZ schudt Helmond Sport van zich af na vroege achterstand

Jong AZ stond vanaf de eerste minuut al met de rug tegen de muur. Hakon Lorentzen zette Helmond Sport razendsnel op voorsprong op een kletsnat Sportpark De Kalverhoek. De ploeg van Jan Sierksma leek een lastige wedstrijd tegemoet te gaan, maar na zes minuten stond de gelijkmaker alweer op het scorebord. Linksback Finn Stam schoot van afstand de 1-1 snoeihard binnen in de korte hoek.

Hoewel de Brabanders beter aan de partij begonnen, kwamen de beloften van Jong AZ na de gelijkmaker steeds beter in de wedstrijden. Kees Smit was twee keer gevaarlijk met een vrije trap. In de stromende regen zagen de toeschouwers een aantrekkelijke wedstrijd die beide kanten op ging. Tien minuten voor rust leek Jayden Addai zijn twaalfde van het seizoen te maken, maar zijn schot ging rakelings naast het doel. Vlak voor rust kon Jong AZ het goede spel uitdrukken in een voorsprong. Jurre van Aken zette de 2-1 op het scorebord na een fraaie aanval van de thuisploeg.

In de tweede helft was het spelbeeld hetzelfde in Wijdewormer en was opnieuw een aantrekkelijk duel te zien. Opnieuw waren er kansen over en weer, maar het opvallendste moment was een kwartier na rust. Toen kreeg Mohamed Mallahi de rode kaart voor een slaande beweging en moest Helmond Sport door met een man minder. Toch was Jong AZ nog niet van de Brabanders af, ondanks de manmeersituatie. In de slotfase kregen invaller Ricueno Kewal en Mexx Meerdink de kansen om de wedstrijd definitief in het slot te gooien, maar in de afronding waren zij niet nauwkeurig genoeg.

Jong Ajax

Ook Jong Ajax heeft een knap resultaat geboekt in de eerste divisie. Op bezoek in het Rat Verlegh Stadion pakten de Amsterdammers een punt. Via Mika Godts kwam Jong Ajax in de eerste helft op voorsprong. Na de pauze moest het alsnog de gelijkmaker incasseren Aimé Omgba: 1-1. Door dat resultaat gaat Jong Ajax op doelsaldo over Telstar heen en klimt het naar de zeventiende plaats.

Opstelling Jong AZ: Deen; Van Aken, Goes (Dekkers/68), Dekker, Stam; Mastoras, Kwakman, Smit (Postma/86); Addai, Meerdink, Daal (Kewal/86)