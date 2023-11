Politie verloor in klopjacht op Bretly D. tijd door palenplan in het centrum

In een poging moordverdachte Bretly D. aan te houden moest de politie in het centrum omrijden door de paaltjes die op dat moment op verschillende plekken waren geplaatst. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving in Het Parool .

De paaltjes stonden er vanwege het zogenoemde palenplan, een initiatief van stadsdeel Centrum om sluipverkeer in de westelijke grachtengordel te ontmoedigen door op meerdere plekken de weg af te sluiten. Het plan was een proef, maar werd op 26 oktober door de gemeente opgeschort omdat het tijdverlies voor de hulpdiensten 'groter was dan verwacht.'

Tijdrovend

Hulpdiensten kregen een sleutel waarmee ze langs de afsluitingen konden rijden, maar dat bleek een tijdrovende klus. Zowel de brandweer als de ambulancedienst gaven aan dat ze er in veel gevallen voor kozen om om te rijden, omdat ze dan uiteindelijk minder tijd kwijt zouden zijn.

Ook de politie moest om die reden meerdere keren omrijden in het centrum. Dat gebeurde onder meer op 24 oktober, tijdens de klopjacht op Bretly D. Hij wordt verdacht van de moord op man in Rotterdam en een steekpartij in Zutphen en was op dat moment meerdere dagen voortvluchtig. Ook die 24 oktober werd D. niet aangehouden - dat gebeurde een dag later.

'Veel meer hinder'

Een politiewoordvoerder kan niet zeggen of agenten hem door het tijdverlies zijn misgelopen. "Maar met de paaltjes was er sowieso veel meer hinder, en elke seconde telt."

Een woordvoerder van het stadsdeel laat weten dat de vertraging bij de klopjacht niet de aanleiding was om het plan op te schorten, maar dat dit werd besloten op basis van alle meldingen bij elkaar en de zorgen die leefden bij buurtbewoners.