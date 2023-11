Folders Enkhuizen niet meer in portiek, maar in steeg naast wooncomplex gedumpt

Er is nog steeds geen einde gekomen aan het bezorgprobleem van gedumpte folders in Enkhuizen. Sinds enkele maanden worden die niet meer in de wijken bezorgd, maar worden de stapels neergelegd bij een wooncomplex én in een steeg. "Het is heel bijzonder dat we ook niets van het bedrijf horen."

Foto: Folders Enkhuizen niet meer in portiek, maar in steeg naast wooncomplex achtergelaten - WEEFF

Bewoners van een wooncomplex in Enkhuizen hadden wekenlang te maken met folders in de portiek. De pakketten worden achtergelaten, wat vooral bij de oudere bewoners in het complex voor onveilige situaties zorgt. Zo konden mensen met een rollator het gebouw moeilijker in en uit komen.

En ook was er sprake van mogelijk brandgevaar. "Jongeren hangen vaak in de naastgelegen steeg", zei bewoonster Anastasia een paar maanden geleden. "Er hoeft er maar één te zijn die een sigaretje achterlaat. Als dat fout gaat, staat het gebouw al snel in brand."

Nog steeds geen bezorging

Sinds twee maanden liggen de stapels niet meer in de portiek van het wooncomplex, maar mensen uit Enkhuizen ontvangen ze ook nog steeds niet in de brievenbus. Een buurtbewoonster laat weten dat de stapels tegenwoordig in een steeg naast het complex liggen. Een dag, of soms enkele dagen, later worden de gedumpte folders met het oud papier meegenomen.

"We zien bijna dagelijks dezelfde fiets onder de trap naast de pakketten staan. En ook het meisje dat eerder was aangesproken, komt er vaak langs", zegt de buurtbewoonster. "Soms zijn een paar stapels weg, en ik denk dan ook bezorgd. Maar dit gebeurt in andere weken niet."

Meerdere mailtjes en telefoontjes van buurtbewoners aan Spotta - het bedrijf dat de folders bezorgd - hebben nog geen reactie opgeleverd. "Als je belt, gaat dat naar een algemeen nummer. Dan krijg je nog niet degene aan de lijn die er meer over kan vertellen. Op mailtjes reageren ze helemaal niet, en dat vinden we heel bijzonder." Ook heeft de bezorgdienst sinds WEEFF er twee maanden geleden over mailden nog geen antwoord gegeven.