Gelijkopgaande spitsenstrijd richting Feyenoord-AZ: "Ik zet m'n geld op Pavlidis"

Net terug op Nederlandse bodem verschijnt Pascal Jansen alweer voor de camera. De AZ-coach maakt zich na de teleurstelling van gisteravond tegen Aston Villa (2-1 verlies) weer op voor de kraker van zondag in Rotterdam tegen Feyenoord. "We hebben wel iets recht te zetten."

"We moeten aankomende zondag wel echt top zijn om Feyenoord te bestrijden", vertelt Pascal Jansen over de opponent van dit weekend. De regerend landskampioen krijgt wekelijks veel complimenten, maar de Rotterdammers verloren afgelopen weken ook van ploegen als FC Twente, Lazio Roma en Atletico Madrid. "Lazio Roma kwam goed weg, want ik vond Feyenoord erg goed. FC Twente had een iets ander strijdplan en hanteerde iets sneller de lange bal."

Giménez vs Pavlidis

Feyenoord en AZ is ook het duel tussen de topscorers. Zowel Santiago Giménez als Vangelis Pavlidis staat op dertien treffers in de eredivisie. "Giménez is nog wat leper in het bespelen van de diepte. Van de andere kant kan hij ook weer wat leren van Pavlidis", kijkt Jansen naar het verschil in de spitsen.

