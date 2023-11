Enorme deceptie voor hertenfluisteraar Willem: geen nieuw hek langs de Zeeweg

Dat er iets aan het huidige hekwerk langs de Zeeweg moet gebeuren, is duidelijk. Er zitten gaten in en het prikkeldraad hangt er op sommige plekken losjes bij. Herten kunnen daardoor makkelijk de duinen verlaten en de Zeeweg opspringen. "Helemaal tijdens deze maanden, omdat het afschotseizoen weer is begonnen", legt Willem nog maar eens uit. Het gevolg: botsingen tussen auto's en herten.

In juni presenteerde het Bloemendaalse college nog een ambitieus plan om een nieuw hekwerk te gaan plaatsen. Het prijskaartje: ruim een miljoen euro. Voorwaarde was wel dat alle andere betrokken partijen daar ook aan mee gingen betalen. Willem kon zijn geluk niet op: het hekwerk leek er eindelijk te gaan komen. Léék.

"Niemand in Bloemendaal wil 1,1 miljoen euro uitgeven aan een nieuw hekwerk. Helemaal niet als we dat alleen moeten betalen. Daarom heb ik dus ook voor het amendement gestemd", legt Slewe uit. Hij zag de bui al aankomen en heeft Willem direct na de stemming het slechte nieuws verteld.

Want de partijen zijn niet tot overeenstemming gekomen, blijkt nu. Alleen Zandvoort wil ongeveer 20.000 euro meebetalen. De rest zou Bloemendaal dan zelf moeten ophoesten en dat ziet de raad niet zitten. Een amendement van de partij Hart voor Bloemendaal om de ruim 1 miljoen euro daarom uit de begroting te halen, kreeg unanieme steun van alle partijen. Dus ook van Rob Slewe en dat is opvallend.

De Bloemendaalse raad had de wethouder via een motie dringend verzocht om snel met alle partijen in gesprek te gaan over het hekwerk. "Zijn die gesprekken er überhaupt geweest?", vraagt de hertenfluisteraar zich nu af. Rob Slewe: "Willem is de hele tijd aan het lijntje gehouden. Het was de hele tijd 'we zijn aan het praten, praten, praten en we komen erop terug', maar er gebeurde helemaal niets. Zoiets simpels, hoe moeilijk kan het zijn?"

"Weet je wat het rare is? Bij het afscheid van de vorige burgemeester van Bloemendaal (Elbert Roest, red.) zei hij me zelfs letterlijk dat 'mijn' hek er zou komen", legt Willem uit. "Volgens mij is de huidige wethouder helemaal geen voorstander van het hek. Het klopt gewoon allemaal niet."

"Het is een smerig spel allemaal", aldus Willem. "Ze zeggen de hele tijd dat ze met elkaar in overleg zijn, maar ik geloof er helemaal niks van. Ik ben Rob Slewe in ieder geval dankbaar voor zijn steun."

"Zorg er dan in ieder geval voor dat het huidige hekwerk een opknapbeurt krijgt. Zoveel kost dat toch niet? Zet wat medewerkers van de groenafdeling aan het werk. Sla wat palen met gaas ertussen in de grond, in plaats van hier de hele dag te lopen bladblazen", aldus een getergde Slewe.

Ondanks dat het plan is afgeschoten, geeft Willem de moed nog niet op. "Hoop is er altijd. Ik ga proberen via de partij ZEE (Zandvoort Echt Eén, red.) nog wat voor elkaar te krijgen. Die hebben goede contacten binnen de provincie."

Snelheid omlaag

De provincie onderzoekt ondertussen hoe de Zeeweg veiliger gemaakt kan worden. Het duurt nog wel enkele jaren voordat alle maatregelen zijn ingevoerd. De Bloemendaalse wethouder maakt zich hard voor een maximale snelheid van 60 kilometer per uur op de Zeeweg. Maar daar gaat de wethouder niet over, zegt Slewe: "Dat is allemaal voor de bühne. Die weg is van de provincie."

Toch is er nog een kleine slag om de arm. De Bloemendaalse partijen hebben afgesproken dat als Bloemendaal, Zandvoort, de provincie, PWN en Staatsbosbeheer het alsnog met elkaar eens worden over een nieuw hek, ze dan een nieuw besluit kunnen nemen over de kosten. Al lijkt dat scenario niet heel realistisch meer.

Het is nu afwachten hoe de komende winter verloopt op de Zeeweg, tijdens het afschotseizoen. "Het is gewoon wachten totdat er een dode gaat vallen. Daar is deze wethouder dan medeschuldig aan. Pas dan komen ze echt in actie, let maar op", waarschuwt een boze Willem tot besluit.