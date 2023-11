Universiteiten zien lichte daling internationale studenten

De instroom van internationale studenten bij de UvA en de VU is dit studiejaar licht gedaald, dat blijkt uit de voorlopige instroomcijfers. Volgens de universiteiten is dit te danken aan een numerus fixus.

Wel ligt er op het moment een wetsvoorstel klaar 'internationalisering in balans' om de instroom studenten uit het buitenland te remmen. Daarin staat onder andere dat anderstalige opleidingen een doelmatigheidstoets moeten ondergaan om te toetsen of een Engelstalige opleiding een toegevoegde waarde heeft. Dat is iets wat de UvA niet ziet zitten, omdat nog onduidelijk is wat de gevolgen zijn voor een anderstalige opleiding als deze volgens de toets niet doelmatig blijkt.

Een maatregel die de UvA graag uit wil breiden, maar volgens de huidige regels helemaal niet mág. Universiteiten mogen namelijk niet selecteren op basis van taal of nationaliteit. De minister had dan ook liever niet dat de UvA deze maatregel in zou voeren. ''Daarom hebben we ook alleen gekozen voor de opleiding psychologie, omdat in de wet staat dat alle GGZ-psychologen Nederlands moeten kunnen spreken."

Een mogelijke oplossing komt van de UvA. De universiteit publiceerde vandaag haar instroomcijfers en daarin is te zien dat het aantal internationale studenten licht daalde met 0,2%. Niet spectaculair, maar door een proef daalde het aantal studenten uit het buitenland met maar liefst 24% bij de Engelse variant van de bachelor psychologie. Voor het eerst was er bij die opleiding namelijk een numerus fixus voor de Engelse track.

Studenten in die noodgedwongen een tentje moeten opzetten, in dure hostels overnachten of zelfs op een boot terechtkomen. De woningnood onder studenten is groot. Daarom vindt minister Robert Dijkgraaf (onderwijs) het hoog tijd dat de instroom van internationale studenten wordt geremd.

Maar in het nieuwe wetsvoorstel wordt dus ook de numerus fixus op een Engelstalige opleiding als optie genoemd. "Dat is goed", zegt bestuursvoorzitter Geert ten Dam. ''We vragen er al lang om en uit de cijfers nu blijkt dat we als universiteiten hiermee de instroom kunnen reguleren als dat nodig is."

''Het maakt ook dat je dus niet de instroom hoeft te sturen met taalbeleid", zegt ze. Want volgens de universiteit zou dat een negatief effect hebben op de internationalisering van het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland. ''We kunnen dus de instroom van internationale studenten reguleren en tegelijkertijd een tweetalige universiteit zijn."

Ook VU ziet daling

Ook de VU ziet een daling van het aantal internationale studenten. Het zijn er nu 2302, in het afgelopen collegejaar waren dat er nog 2551. Voor de bacheloropleiding betekent dat een daling van 18%. Bij de masters is er juist een stijging van 5% in het aantal internationale studenten.

Volgens een woordvoerder van de VU komt de sterke daling vooral door een loting voor alle studenten bij de opleiding Computer Science waardoor deze opleiding is krimpte. De loting had niet als doel internationale studenten te weren. Wel is de VU, net als alle universiteiten, gestopt met wervingsactiviteiten in het buitenland.

Ondanks de daling benadrukt ook rector magnificus van de VU Jeroen Geurts het belang van internationale studenten aan VU. "Als inclusieve universiteit zien wij diversiteit als een verrijking voor onze studenten. Niet alleen voor iemands persoonlijke ontwikkeling, maar ook omdat de uitdagingen waar we vandaag de dag als maatschappij voorstaan over de landsgrenzen heengaan, denk aan de klimaatcrisis en kansenongelijkheid."

'Dit speelt bij ons niet'

De Hogeschool van Amsterdam zegt niet van plan te zijn extra maatregelen te nemen tegen internationalisering. "Dat speelt bij ons niet", laat een woordvoerder van de HvA weten. Gemiddeld komt slechts 3,8% van de studenten uit het buitenland.