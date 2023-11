Vader en kind zoeken dekking achter geparkeerde auto bij schietpartij Amsterdam-Noord

Bij de schietpartij van gisteravond bij het Banneplein in Amsterdam-Noord moesten een vader en zijn kind dekking zoeken achter een geparkeerde auto. De mogelijke aanleiding voor het schieten was een ruzie tussen twee mannen, beiden zijn daarna gevlucht. De vader en het kind liepen daar bij toeval en hebben niets met het incident te maken. Zij raakten niet gewond.

Rond 18.30 uur kreeg de politie te horen dat er werd geschoten op het Parlevinkerpad, net achter het Banneplein. De schutter vluchtte vervolgens in de richting van de IJdoornlaan. Ook van de andere man die betrokken was bij het incident is geen spoor te bekennen. Het is daarom niet duidelijk of hij gewond is geraakt.

Veel over de schietpartij is voor de recherche nog onduidelijk. Zo wordt er nog gezocht naar twee belangrijke getuigen: een van de mannen die de politie belde en een vrouw die dicht bij de ruziënde mannen stond. De twee worden gevraagd zich te melden, ook komt de politie graag in contact met andere getuigen die meer weten over het incident. Aan omwonenden met videobeelden wordt gevraagd om deze te delen.