Heft in eigen hand: gemeente wil meer treinen tussen Haarlem en Alkmaar

Dat Visser alle fracties met uitzondering van de VVD achter zijn plan kreeg, was niet alleen te danken aan zijn vurige pleidooi, maar vooral aan de financiële onderbouwing ervan. In de Haarlemse begroting voor de komende jaren is het bedrag van 30.000 euro opgenomen voor de nachttrein tussen Amsterdam en Haarlem. Omdat die nachttrein een succes is, betalen de Nederlandse Spoorwegen dat voortaan zelf. Dus kan het geld volgens Visser worden besteed aan een ander traject.



Visser: “Je kunt van alles vinden van de marktwerking op het spoor, maar feit is dat de NS de mogelijkheid biedt om werk in opdracht van derden te verrichten. Zo hebben we dat in het verleden ook met de nachttrein gedaan. Mijn voorstel is om hier dezelfde route te bewandelen. Het mooie is dat we de financiële dekking al hebben.”

Haarlem kan het niet alleen

Op dit moment rijdt er elk half uur een stoptrein tussen Haarlem en Alkmaar. Het plan is om daar op werkdagen tussen de ochtend- en de avondspits een derde en vierde trein per uur aan toe te voegen. De NS moet vanaf 2025 in de spitsuren al vier treinen per uur laten rijden op het traject.

De kosten zijn lastig in te schatten, maar Visser verwacht dat dit “twee ton tot twee miljoen euro” aan exploitatiekosten met zich meebrengt. Daarom moeten ook de provincie en andere gemeenten langs het traject een bijdrage leveren. “En misschien dat zelfs gemeenten ten noorden van Alkmaar willen bijdragen vanwege de aansluiting op andere trajecten”, schat Visser in.