Waar gaat al dat regenwater naartoe? "Gemalen pompen nu drie zwembaden per minuut weg"

Het weer van de afgelopen weken was maar erg eenzijdig: regen, regen en regen. Daarom zijn er overal in de provincie extra maatregelen getroffen om de grote hoeveelheden water weg te halen. Maar waar gaat al dat regenwater uiteindelijk naartoe?

Foto: Hier gaat ons regenwater naartoe - Jorrit Voet

Het is rustig op de vrijdagmiddag in het Jac. P. Thijsseplein in Hilversum. Van wateroverlast is hier gelukkig geen sprake. De wadi's die er dit jaar in mei op het plein zijn aangelegd hebben tot nu toe hun werk goed gedaan. Twee passerende buurtbewoners zeggen geen last te hebben van de regen en dat de overstromingen beperkt zijn. "Kinderen spelen hier met veel plezier en het water stroomt prima weg", aldus een buurtbewoner. Gemeenten proberen in stedelijk gebied zoveel mogelijk oplossingen te bedenken om water af te voeren, via wadi's of groenstroken. Het Jac. P. Thijsseplein is onderdeel van het project Groene Loper in Hilversum. Het project is hoofdzakelijk bedoeld om de wijk 1221 te vergroenen, maar bij ieder project wordt er ook gekeken naar de klimaatadaptie. Klimaatadaptie is een duur woord wat eigenlijk een term is voor Nederland om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op weersveranderingen, zoals overstromingen en droogte.

In de toekomst moeten we accepteren dat we vaker natte voeten kunnen krijgen Jorrit Voet, woordvoerder Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Woordvoerder Jorrit Voet van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dat het er in de provincie anders aan toe gaat. "Omdat het nu heel veel heeft geregend is de grond erg verzadigd en valt alles in sloten. Met een noodpomp pompen wij dat water eruit en brengen wij dan naar de kanalen toe, zoals het Noordhollands Kanaal of het Zaankanaal. Met grote gemalen worden deze kanalen leeggepompt en naar de Waddenzee, het IJsselmeer, het Markermeer of het Noordzeekanaal gepompt." Jorrit Voet vertelt dat er in een maandtijd 300 millimeter neerslag is gevallen en dat het uitzonderlijk veel is. "De gemalen pompen nu bij elkaar per minuut drie olympische zwembaden vol eruit." Naast de gemalen heeft de provincie ook waterbergingen. Deze kunnen tijdelijk water opvangen en liggen door de hele provincie.

Stenen in de stad "In steden zie je vaak dat het water nergens heen kan, door versteende tuinen, maar die tegels zorgen ervoor dat het snel afspoelt naar sloten of plassen", vertelt Jorrit. "Als het heel hard regent stroomt het water dus naar het dichtstbijzijnde water, waardoor het waterpeil sneller stijgt. Jorrit adviseert mensen in steden daarom om hun tegels uit hun tuinen te verwijderen, waardoor het water de grond in kan. "Dat is in de zomer ook een voordeel, omdat je dat meer groen hebt en dat is ook goed tegen de hitte." Volgens de woordvoerder is het belangrijk om voor hen om de weersvoorspelling in de gaten te houden, om daarmee de juiste voorzorgsmaatregelen te kunnen treffen. "Als de gemalen het niet aankunnen, grijpen wij in." Natte voeten "We hebben nu al twaalf dagen heel veel neerslag gehad. Vooral de clusterbuien, veel buien achter elkaar, zorgde voor ondergelopen straten, tuinen en ondergelopen kelders. De kans op natte voeten is nog veel groter dan voorheen. "In de toekomst moeten we accepteren dat er vaker situaties komen dat we natte voeten kunnen krijgen", zegt Jorrit. De woordvoerder zegt er alles aan te doen om dit te voorkomen, maar het blijft voor hen lastig om dit te garanderen.

Regen, regen, regen De afgelopen week zijn er zeven noodpompen ingezet om het overtollige regenwater zo goed mogelijk weg te krijgen.

ingezet om het overtollige regenwater zo goed mogelijk weg te krijgen. Ook Amsterdam kreeg bijna natte voeten. De stad heeft daarom vorige week de sluizen dichtgegooid, om overstroming te voorkomen. Het ging daar maar net goed, want het water stond tot aan het raamkozijn.

De regen is niet alleen voor veel mensen heel onprettig, ook economisch gezien is het weer nu nadelig. Bollenboeren in de Noordkop en West-Friesland hebben voorlopig nog niet kunnen planten. Door al het weer lopen de boeren flink achter op hun planning.

Op verschillende plekken op de N99 wist het water ook geen andere uitweg meer te vinden en werden weggebruikers gewaarschuwd voor overtollig regenwater.