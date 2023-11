Jonge 'boer van de toekomst' uit Uitgeest komt na melktap met mobiele kippenkar

"Het gras groeit als de kippen weer verdwenen zijn en de koeien hebben minder last van de vliegen doordat de kippen die als parasieten hebben gegeten. De agrarische sector is er nu nog opgericht om efficiënt en zoveel mogelijk te kunnen produceren. Waarbij we de natuurwaarde en de toekomstbestendigheid van onze aarde vergeten."

Matthijs is heel bewust bezig met het boeren op het land. "Ik vind het ecosysteem, waar natuur samenleeft, belangrijk. Hier vliegen ook insecten en in de winter komen mijn koeien terug. De kippen zien dan mest liggen van de koe die hier rondliep. Ze kunnen die bodem en mest opentrekken en eten de vliegparasieten weg."

De mobiele kippenkar past helemaal in de visie van de boer die als trendsetter een andere manier van agrarisch ondernemen voorstaat. Matthijs is enthousiast als hij het idee uitlegt. "Door de mobiele kar kunnen de kippen hun natuurlijke gedrag vertonen, omdat zij zo elke keer op een nieuw stukje grond kunnen scharrelen."

Niet bang

Matthijs is zo populair in de IJmond dat hij uiteindelijk ook zal groeien als boer. Hij is niet bang dat hij een grote dierenfabriek wordt. "Ik zal groter worden, maar ik richt mij niet op de traditionele schaalvergroting, maar op schaalverbreding. Ik wil het ecosysteem steeds completer maken. Dus in plaats van zes naar 60 koeien in een stal, wil ik van zes koeien naar 250 kippen, varkens en schapen. Een holistische vorm van landbouw, "

Matthijs denkt dan ook niet alleen dieren, maar ook aan planten en bomen die zijn ecosysteem kunnen versterken. "Ik denk op termijn ook aan notenbomen en fruitbomen. Dit versterkt allemaal dat ecosysteem en dat is het meest veerkrachtige systeem van de natuur. Als de natuur in balans is kun je daar een overvloed aan alles vinden."