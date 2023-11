Man (37) op Schiphol opgepakt voor kindersmokkel vanuit Georgië

Een 37-jarige man uit Syrië is op Schiphol opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Marechaussees hadden het vermoeden dat een van de kinderen in zijn gezelschap met een vals paspoort reisde.

De man werd afgelopen zaterdag al opgepakt, maar de Koninklijke Marechaussee maakte zijn aanhouding gisteren pas bekend.

De man en de twee kinderen van 6 en 11 jaar vlogen vanuit de Georgische hoofdstad Tblisi met vlucht A9652 van Georgian Airways naar Schiphol. Na aankomst werden ze bij de gate gecontroleerd door marechaussees. Ze waren in het bezit van Duitse vluchtelingenpaspoorten met een verblijfsvergunning.

Paspoortfoto

De 11-jarige jongen bleek de zoon van de verdachte, maar bij de 6-jarige jongen ontstond het vermoeden dat hij op een vals paspoort reisde. Hij leek namelijk niet op de foto in het paspoort. De marechaussee rekent het de man aan dat hij zijn eigen kind in een kwetsbare positie heeft gebracht door hem in te zetten bij de smokkel van een ander kind.

Het 6-jarige kind is overgedragen aan stichting Nidos, een voogdijorganisatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De zaak wordt onderzocht door een specialistisch rechercheteam van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol dat zich bezighoudt met de bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel.