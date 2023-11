We krijgen een redelijk weekend, maar volgende week weer veel regen

Verlost van de regen zijn we voorlopig nog niet, maar volgens NH-weerman Jan Visser zitten er wel verbeteringen aan te komen.

Ook vandaag krijgen we buien, die gaan soms gepaard met onweer. Dat wordt later vandaag iets beter. "De regen gaat nog wel even door, pas vanmiddag neemt de buienactiviteit wat af en komt de zon wat vaker tevoorschijn", vertelt Visser.

Iets vriendelijker weer

Het wordt maximaal 10 graden in de provincie en de wind waait uit het zuiden tot zuidwesten. Aan de kust waait het 's ochtends krachtig met windkracht zes, boven land is de wind matig.

Net als met de buien gebeurt, neemt ook de wind in de loop van de middag af. Vanavond kan het iets harder waaien, aan de kust af en toe krachtig met windkracht zes. Vanmiddag vallen er iets minder buien, maar vanavond en komende nacht regent het weer volop en is er kans op onweer.

Droge zondag

Morgen zijn we nog altijd niet verlost van het geplens, maar de zon laat zich ook zien. "Het ziet er al met al ietsje vriendelijker uit, maar het is nog niet bui-vrij", aldus de weerman.

De wind komt uit het westen en is matig, aan zee vrij krachtig. Later neemt de wind af en de temperatuur wordt ook morgen niet hoger dan 10 graden. Morgenavond lijkt het weer op te knappen: dan verdwijnen de buien geleidelijk. Visser: "Dan staan we zowaar aan de vooravond van een droge zondag met af en toe zon."

Vorst aan de grond

De temperatuur gaat wel dalen: zaterdag op zondag kan het 's nachts zo'n 3 graden worden, met hier en daar zelfs kans op vorst aan de grond.

In de loop van zondag wordt 'de bewolking alweer dikker', vertelt de weerman. Er waait een zwakke tot matige wind uit het oosten en het wordt ongeveer 9 graden.

Natte week voor de boeg

Zondag is zo te zien een uitzondering, want maandag staat er een stevige wind en is de regen ook weer terug. Visser: "Ook de dagen erna blijft het wisselvallig weer. De temperatuur gaat een stuk omhoog naar de 13 graden."

Datzelfde weerbeeld houdt waarschijnlijk aan tot en met woensdag. "De dagen erna is er hoop op in ieder geval wat droger weer. Maar dat is pas eind volgende week en het is nog precair", aldus Visser.