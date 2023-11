Nieuwe smultrend in het Gooi: Bussum heeft nu de 'pofferpouce'

Voor wie niet genoeg kan krijgen van de crompouce-trend, is er nu ook de 'pofferpouce': een tompouce in de vorm van een poffertje. Poffertjeskraam De Gooische Poffer in Bussum kwam op het idee en zijn creatie gooit hoge ogen bij liefhebbers van de roze lekkernij.

Eerder kwamen de crompouce (croissant-tompouce), de frikanpouce (frikandel-tompouce) en zelfs de haringpouce voorbij. Die combinaties vallen niet altijd in de smaak, maar de pofferpoucen van De Gooische Poffer in Bussum gaan als warme broodjes over de toonbank.

Het idee kwam van eigenaar Peter Voogd, die wilde inspelen op de trend. "Kijk, eigenlijk is het natuurlijk simpelweg een slimme marketingtruc", zegt hij eerlijk. "Maar het is ook gewoon echt heel lekker."

De pofferpouce bestaat uit twee poffertjes, met in het midden Zwitserse room en bovenop een laagje witte chocolade. Afgelopen weekend ging de eerste pofferpouce over de toonbank. "We stonden met de foodtruck op Muiderslot en iedereen wilde er wel eentje. Ik zou niet weten hoeveel we er precies verkocht hebben, maar het waren er echt heel veel."

Wij hebben de pofferpouce vast uitgeprobeerd, te zien in de onderstaande video: