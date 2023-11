Duivels dilemma: Hoornse broeder of de West-Friese krentenmik?

Wie houdt van een lekker krentenbrood komt in West-Friesland voor een duivels dilemma te staan. Want kies je voor de West-Friese krentenmik, of ga je toch voor de Hoornsche broeder? Beide beroemde West-Friese streekproducten vallen bijzonder in de smaak en gaan als warme broodjes over de toonbank. Maar welke is nu het lekkerst? En wat zijn precies de verschillen?

Krentenmik - NH Nieuws

Wat meteen in het oog springt, is het verschil in vorm. Waar de West-Friese krentenmik de conventionele vorm heeft van een cake of een brood is de Hoornse broeder rond. De krentenmik wordt geserveerd in plakjes, de broeder - niet te verwarren met die andere broeder/Jan in de zak - in puntjes, zoals bij een taart. Maar het draait natuurlijk werkelijk om de smaak.

"Vooral de vulling maakt het verschil" Rein Otten, bakker

"Vooral de vulling maakt het verschil", legt bakker Rein Otten uit. "De West-Friese krentenmik is gevuld met krenten, de Hoornse broeder heeft naast krenten ook rozijnen. Een verschil is verder dat de krentenmik zwaarder gevuld is: die zit boordevol met krenten. De broeder is wat dat betreft luchtiger." Overeenkomsten zijn er ook: beide producten zijn voorzien zijn van een laagje vulling van kaneelsuiker vermengd met roomboter. Verkoopcijfers liegen niet Welk krentenbrood nou het lekkerste is van de twee, is vanzelfsprekend afhankelijk van aan wie de vraag gesteld wordt. Misschien ligt het antwoord besloten in de verkoopcijfers. "De Hoornsche broeder is natuurlijk écht iets van Hoorn", glimlacht bakker Otten. "Wij zijn een Hoorns bedrijf dus we verkopen ook veel meer Hoornse broeders dan krentenmikken." Maar wie het antwoord op de vraag écht wil weten, neemt natuurlijk zelf de proef op de som.

'Eten wat de pot skaft!': themaweek over West-Fries eten en drinken Deze week besteedt NH Nieuws/WEEFF veel aandacht aan het eten en drinken in West-Friesland. Onder de noemer 'Eten wat de pot skaft!' duiken we in de lokale lekkernijen en gaan we op zoek naar de antwoorden op andere prangende eet- en drinkvragen.