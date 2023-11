Live NH Sport: Telstar én De Graafschap op zoek naar (doel)punten

Telstar neemt het vanavond in eigen huis op tegen De Graafschap. De Velsenaren staan op een teleurstellende achttiende plaats in de eerste divisie, terwijl de Superboeren de vijfde plek bezetten. Toch is Telstar allerminst kansloos: de laatste drie thuiswedstrijden leverden de maximale score van negen punten op. Je kunt Telstar - De Graafschap én Jong AZ - Helmond Sport vanaf 19.00 uur live volgen op NH Radio.

Afgelopen seizoen was het ook al geen doelpuntenspektakel toen beide clubs elkaar troffen. In Doetinchem won Telstar dankzij een laat doelpunt van Jonathan Mulder; op Schoonenberg wist alleen De Graafschap-speler Giovanni Korte te scoren. Opvallend genoeg dragen beide spelers dit seizoen het shirt van hekkensluiter TOP Oss.

Dat Telstar moeite heeft met het afmaken van kansen is bekend, maar ook De Graafschap scoort niet héél gemakkelijk. Met slechts zestien treffers in dertien wedstrijden blijft de ploeg van trainer Jan Vreman achter bij de andere ploegen in de top van de eerste divisie. Groeibriljantje Basar Önal, afkomstig uit de eigen jeugdopleiding, is met vier doelpunten clubtopscorer. Daarmee maakte hij één goal minder dan Telstars topschutter Zakaria Eddahchouri.

Telstar won daarmee wel de eerste editie van de Kist Cup, vernoemd naar de overleden Simon Kistemaker die bij beide clubs trainer was. Dit seizoen wordt deze prijs niet uitgereikt. Eén van de redenen is dat Telstar en De Graafschap niet meer dezelfde sponsor hebben die toen nauw betrokken was bij de organisatie van de Kist Cup.

Een ander opmerkelijk feitje is dat Telstar slechts één wedstrijd wist te winnen van de twaalf duels die de Witte Leeuwen onder leiding van scheidsrechter Martin van den Kerkhof speelden. Dat was in 2015 op bezoek bij VVV-Venlo (1-2). Daarbij moet wel worden aangetekend dat van die twaalf wedstrijden Telstar maar twee keer thuis speelde.

De aftrap bij Telstar - De Graafschap is om 20.00 uur. Het commentaar krijg je van Erik-Jan Brinkman.

Jong AZ - Helmond Sport

In Wijdewormer ontvangt Jong AZ Helmond Sport. De Brabanders versloegen Telstar vorige week nog met 1-0. Wie anders dan Martijn Kaars maakte het enige doelpunt. De Monnickendammer is met tien goals topscorer van de eerste divisie.

Maar ook Jong AZ heeft een speler in de gelederen die zeer makkelijk scoort: Jayden Addai heeft negen doelpunten achter zijn naam staan. Ook op de ranglijst ontlopen beide ploegen elkaar niet veel. Jong AZ heeft drie punten minder dan Helmond.

Dit duel staat onder leiding van Boyd van Kommer. Het is pas de vierde wedstrijd in het betaalde voetbal voor de Leiderdorper. Om 20.00 uur klinkt het eerste fluitsignaal. Menno Schilder is de verslaggever op sportpark Kalverhoek.

NH Sport is er van 19.00 tot 22.00 uur. Presentatie: Robbert van den Heuvel.